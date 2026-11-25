Esaudito il desiderio della signora Edda, 96 anni, ospite della Rsa Cardinal Colombo di Morosolo, a Casciago, in provincia di Varese, che a «Nipoti di Babbo Natale» - progetto dell'associazione «Un Sorriso in Più», nato nel 2018 per contrastare, attraverso una piattaforma online, la solitudine degli anziani ospiti delle case di riposo e favorire l'incontro tra generazioni - aveva chiesto di poter ricevere un messaggio dal suo idolo, l'ex campione della Fiorentina Roberto Baggio.

Un regalo speciale

Il fuoriclasse vicentino, dopo aver letto l'articolo pubblicato su Buone Notizie del Corriere della Sera, è andato oltre: insieme alla famiglia, le ha inviato un libro che racconta la sua storia, con una dedica autografa: «Alla grande Edda con affetto e amicizia, un abbraccio forte forte. Roberto Baggio».

L'emozione di Edda

Una sorpresa che ha emozionato la novantaseienne e il personale della casa di riposo. «Mamma mia, che bello», ripete Edda nel video che documenta il momento in cui riceve il regalo. E, dopo aver letto le parole del campione, ha voluto ricambiare il gesto affidando a un videomessaggio la sua gratitudine: «Ciao Roberto. Quante volte ti ho visto, bravo. Grazie tante. Un bacio».

Il video