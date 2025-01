Il commento finale da parte di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, arriva anche in sala stampa:

"C'è tanto da lavorare, compito mio pensare a soluzioni insieme allo staff, compito dei ragazzi metterci qualcosa in più. Bisogna mantenere l'equilibrio, io conosco solo la strada del lavoro, dobbiamo ritrovare gli automatismi che fino a un mese fa ci permettevano di vincere le partite.

Le parole di Pradè? Che si sia rotto qualcosa mi sembra folle, non si è rotto nulla. La squadra è unita, lavora forte per un unico obiettivo, sono i dettagli che fanno la differenza. Poi il direttore deve fare il proprio lavoro e sul mercato, io mi devo concentrare sugli aspetti tecnici della squadra. Dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo intensificare. Ci penserò io a questo. Sono sicuro che con il lavoro settimanale troveremo la strada giusta per uscire da questo momento.

Il Monza non era una squadra morta, ha sempre cercato di mettere in difficoltà gli avversari e si è sempre giocata le partite. Non ha mai dato la sensazione di essere squadra da ultimo posto. Vederlo lì sotto dispiace ma sono sicuro che i ragazzi con questo spirito faranno altri risultati. Per noi oggi era importante venire qua e sfruttare le mancate vittorie delle avversarie, abbiamo perso l'occasione.

Caso Gudmundsson? Non è una questione di singolo. Non mi piace parlare dei singoli dopo le sconfitte, io difendo sempre i ragazzi ma dobbiamo fare tutti qualcosa in più. Anche io e lo staff, dobbiamo metterci a testa bassa e pedalare. Tutti quanti devono metterci qualcosa in più.

Per me non è un problema, l'unico problema è che non riusciamo a vincere le partite. Gudmundsson non ha fatto la preparazione, deve lavorare tanto durante gli allenamenti e le partite.

Anche Pongracic ha avuto tanti infortuni, quello al flessore l'ha tenuto fermo 40 giorni. E' stato fermo e anche lui dovrà trovare la continuità durante gli allenamenti quando avrà l'occasione.

Valentini? Avrò bisogno di un po' di tempo di adattamento, il ragazzo è molto applicato".