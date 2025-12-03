La vittoria contro la Fiorentina in Conference? L'ultima. Crisi nera anche in casa Mainz: ultimo posto e allenatore esonerato

C'è un inquietante parallelismo tra la Fiorentina e una sua avversaria in Conference League, il Mainz 05. Le due squadre si sono già affrontate, lo scorso 6 novembre in Germania, con la vittoria dei padroni di casa nei minuti di recupero per 2-1. Eppure anche i biancorossi affrontano un momento di gravissima crisi: pensare che il successo contro la Fiorentina è stato l'unico dal 24 ottobre a oggi, nel giro di praticamente un mese e mezzo.

Fiorentina e Mainz, quante -inquietanti- analogie

Le analogie che accomunano i due club non sono certamente aspetti di cui vantarsi: Mainz e Fiorentina sono ultime rispettivamente in Bundesliga e in Serie A, entrambe a quota sei punti. I tedeschi, almeno, hanno ottenuto una vittoria in campionato… risalente al 20 settembre, più di due mesi fa. Le ultime due partite, ovvero la prima sconfitta in Conference (contro il Craiova) e il pesantissimo 4-0 subito a Friburgo, hanno convinto il club a prendere una decisione.

Ultimo posto in campionato… e tecnico esonerato

Il Mainz ha ufficialmente esonerato Bo Henriksen: questa mattina il club ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico, che l'anno scorso ha portato la squadra a una qualificazione in Conference a suo modo storica. Panchina momentaneamente affidata a Benjamin Hoffmann, allenatore dell'Under 23.