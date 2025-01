Fiorentina, il nuovo difensore si avvicina. Ma sarà un'operazione senza contropartite

Arrivano timidi, parziali aggiornamenti di mercato da parte dell'esperto Gianluca Di Marzio.

Marì si avvicina

Ci sono infatti stati nuovi contatti col Monza per Pablo Marí: le parti ora sono più vicine ma per un'operazione senza contropartite. Escluso dunque per il momento il possibile inserimento di Valentini, appena arrivato dal mercato.

Per il momento non è nemmeno da considerare Matias Moreno, anzi. La società avrebbe deciso di puntare su di lui come alternativa a Dodo ora che è partito Kayode.