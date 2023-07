Un portiere che non le manda a dire… neanche fuori dal campo. Quella volta che Grabara scrisse un tweet contro un suo compagno di squadra

La ricerca del portiere è ormai diventata un vero e proprio tormentone in casa Fiorentina, con decine di nomi accostati alla società viola dall’inizio del calciomercato. In questo momento, però, quello di Kamil Grabara sembra aver staccato tutti gli altri e l’impressione è che possa essere proprio lui il nuovo numero uno gigliato. Un portiere che si è fatto apprezzare con la maglia del Copenaghen, nel campionato danese quanto in Champions League, per degli ottimi riflessi e per la sua grande personalità.

Caratteristica, quest’ultima, che Grabara possiede in campo ma anche fuori. Un bel caratterino il suo, quello di un ragazzo che di certo non esita a prendere posizione e a farsi valere quando qualcosa non gli torna. In tal senso è curioso raccontare quanto successo lo scorso dicembre, nel bel mezzo del Mondiale in Qatar. La partita in questione è Argentina-Australia (ottavi di finale) e il protagonista – in negativo – è l’estremo difensore australiano Mat Ryan, autore di un errore decisivo per l’eliminazione della sua squadra. Tentativo di dribbling in area, pallone scippatogli da Julian Alvarez e raddoppio dell’Albiceleste per il game over della Nazionale dei canguri.

Tempo qualche minuto e su Twitter, precisamente sul profilo di Kamil Grabara, spunta una frase: “Dev’essere stata la politica, sicuro”. Il destinatario di tale frecciatina è proprio Ryan, e il motivo è da ricercarsi proprio nel comune denominatore tra i due protagonisti: il Copenaghen. Grabara e Ryan infatti all’epoca erano compagni di squadra, con il secondo acquistato per sostituire il primo in seguito a un infortunio. Solo che, una volta ristabilito, Grabara si era ripreso il posto da titolare e Ryan aveva affermato che questa scelta da parte dell’allenatore era dovuta a “motivazioni politiche”.

Un botta e risposta tagliente dunque, tra due portieri che non si sono piaciuti fin dal primo giorno. Lo stesso Grabara, mentre era ai box lasciando il posto da titolare a Ryan, aveva fortemente criticato le prestazioni del collega. Insomma, quello che potrebbe arrivare alla Fiorentina sembra proprio essere un giocatore dalla spiccata personalità, magari a volte anche un po’ sopra le righe. Ma in fondo i portieri devono essere un po’ eccentrici, no?