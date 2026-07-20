L'Atalanta rallenta nella corsa per un esterno: la Fiorentina monitora, pronta a inserirsi

Nel sempreverde tema degli esterni in orbita Fiorentina, che dovrà farne scorpacciata prima di partire con la stagione ufficiale, c'era entrato anche Kerim Alajbegovic, talento bosniaco - con anche passaporto tedesco - che sembrava però vicinissimo all'Atalanta. Radio Bruno riporta gli ultimi aggiornamenti in merito.

Promesso sposo

Da settimane si parlava di Alajbegovic come promesso sposo degli orobici, tanto che la Fiorentina non era stata più accostata al ragazzo: dopo un Mondiale che lo ha visto anche segnare un gran gol da fuori, il Bayer Leverkusen ha fissato il suo prezzo a 30 milioni di euro. Un cartellino troppo costoso, secondo la Dea.

Viola all'erta

In quest'attimo di indecisione si inserisce la Fiorentina, che non ha assolutamente formulato nessuna offerta ma che monitora con grande attenzione anche questa trattativa. Alajbegovic piace, Paratici resta alla finestra.