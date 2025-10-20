Un compleanno più amaro era davvero impossibile da immaginare
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Compleanno più amaro di questo, Stefano Pioli non se lo poteva immaginare.
Cifra tonda
Il tecnico della Fiorentina festeggia (si fa per dire) oggi 60 anni, con la sua squadra che si ritrova ad essere ultima in classifica in compagnia di Pisa e Genoa.
Scenario impensabile
Uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa, men che meno quando Pioli ha deciso di ritornare a Firenze, presentandosi come l'uomo che voleva alzare l'asticella dopo alcune stagioni passate tra sesto e ottavo posto.
Svolta veloce
L'uomo non è solo al comando, nel senso che sembra avere ancora il supporto della società, ma è chiaro che da allora ad oggi, le cose sono cambiate radicalmente per lui. E ora, tra una candelina e l'altra, Pioli dovrà trovare anche una soluzione veloce a questa crisi.
