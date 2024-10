I dettagli dell'addio di Roberto Mancini alla nazionale saudita: in arrivo una buonuscita da urlo

Nelle scorse ore è stato ufficializzato il licenziamento di Roberto Mancini dalla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita, ma solo quest’oggi sono emersi alcuni particolari a riguardo dell’accordo di rescissione tra la federeazione araba e l’ex tecnico di Fiorentina, Inter e Italia. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il tecnico potrebbe essersi intascato una cifra astronomica, superiore a quella comunicata nei giorni scorsi.

Ecco quando dovrebbe arrivare ad “incassare”

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico l’ex ct della Nazionale Italiana avendo portato a termine solo uno dei quattro anni di contratto previsti al momento della firma, secondo quanto calcolato e sulla base dello stipendio annuale, circa 25 milioni a stagioni, dovrebbe incassare nei prossimi anni una cifra attorno ai 75 milioni di euro: cifra stabilita secondo gli accordi iniziali.

Il bilancio dei 14 mesi in Arabia Saudita è tutt'altro che sorridente

Nonostante fosse stato chiamato in Arabia Saudita per dare visibilità alla nazionale saudita, la missione del Mancio è stata tutt’altro che completata. La sua avventura guida dell'Arabia Saudita è durata solo 14 mesi, un periodo caratterizzato da sole sette vittorie in 18 partite e una controversa eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d’Asia.