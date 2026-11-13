Corduneanu: "Il mio sogno? Debuttare con la Fiorentina. Dragusin mi ha detto..."

Momento felice per Robert Corduneanu. Non solo è una colonna della Primavera della Fiorentina, ma è stato convocati anche dalla Romania per il Mondiale Under 17 che si terrà in Qatar dal 19 novembre. In questi giorni, dal ritiro della proria selezione, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Giocare con coraggio e dare tutto

"Una lezione importante che porto sempre con me qui è quella di non arretrare mai, a prescindere dall'avversario che ho di fronte, di non avere paura, di non preoccuparmi di chi sia l'avversario e di dare assolutamente tutto quello che posso”.

I consigli del "maestro" Dragusin

Due parole anche su Radu Dragusin, suo connazionale oltre che un difensore esperto da cui imparare molto: "Qualche giorno prima di arrivare al ritiro di Bucarest, mi ha dato molti consigli. Mi ha detto di avere coraggio, di fare ciò che so fare meglio, che tutto sarebbe andato bene e che aveva grande fiducia in noi".

Obiettivi ambiziosi

"Il prossimo sogno sarebbe vincere i Mondiali e poi fare il mio debutto con la prima squadra della Fiorentina".