Vanoli vuole vedere Kospo da vicino e la Fiorentina non lo manda con la Bosnia U21

La Fiorentina ha un problema con la difesa. E questo è ormai appurato. La partita contro il Genoa ha mostrato i limiti dei giocatori difensivi viola, che si sono resi protagonisti anche al Ferraris di errori individuali gravi.

Niente convocazione per Kospo

Anche per questo Vanoli vuole lavorare con più giocatori possibile durante la sosta, Eman Kospo compreso. Il difensore bosniaco non è stato convocato con la nazionale maggiore, ma rientrava nei piani della rappresentativa U21 per questa sosta.

La decisione della Fiorentina

Nonostante la pre-convocazione, la Fiorentina lo ha voluto con sé a Firenze e per questo non lo ha mandato in ritiro con la nazionale giovanile bosniaca. Kospo rimarrà così a Firenze. A dirlo è stato il direttore della nazionale bosniaca Emir Spahic.