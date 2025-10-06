Longhi: "Alla Fiorentina serve atletismo oltre all'aspetto tecnico. Sembra una squadra molto leggera"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sul tema Fiorentina alla luce della terza sconfitta di fila in casa contro la Roma.

Le parole sulla Fiorentina

“Quello che mi salta all'occhio guardando la Fiorentina, ha tanti giocatori di buoni giocatori, ma molto leggera. Oltre a quello tecnico, serve anche un buon livello atletico. Bastava vedere ieri sera le corazzate Juventus e Milan”.

E su Pioli

“La Fiorentina non ha ancora vinto una partita, e questo mi sembra un aspetto abbastanza importante. Ma anche qui bisogna avere pazienza, perché in panchina c'è un fior fiore di allenatore come Stefano Pioli”.