La Fiorentina avrà il carro armato ma il Torino lo disinnesca con un Cannone 88. Vanoli schiaccia i suoi: urli meno e ragioni di più

Il carro armato viola spara a salve nel primo tempo mentre invece fa saltare due volte il bunker granata nella ripresa. Il problema è che il Torino contrappone un cannone 88 (quello usato dai tedeschi nella seconda guerra mondiale) famoso per l’efficacia anticarro. Finisce pari, con enorme delusione della Fiorentina che, ancora una volta, non riesce a conservare la vittoria che sfugge nei minuti di recupero.

Tenere la testa dentro il carro armato, aveva raccomandato il neo direttore sportivo Paratici. I viola, invece, escono dalla torretta anzitempo. Calo di concentrazione, assenza di ferocia agonistica, marcature alla “prego si accomodi” e gli avversari ne approfittano.

Solomon 7 Qualcuno dovrebbe andare a lezione di cross da lui. L’unico che prova a scardinare la difesa granata con giocate lucide. Un gran gol che da il via alla rimonta, poi sprecata dai suoi compagni. Esce e il Toro respira.

Harrison 6,5 Assist intelligente e preciso per Kean. E’ un’ala e lo fa vedere.

Ndour 5 Entra in campo ma non se ne accorge né lui, né noi.

Allenatore: Vanoli 3 I cambi per congelare gli ultimi minuti hanno come effetto di scongelare gli avversari. E’ lui che apre la torretta del carro armato come se la vittoria fosse già in tasca e in giro non ci fossero più nemici. Sostituisce Solomon (il migliore di gran lunga) con Ranieri: il Toro ringrazia, schiaccia la Fiorentina e agguanta un insperato pareggio. Consiglio non richiesto: urli meno e ragioni di più.