Il PSG va sotto di due gol, ma pareggia nel finale e ai rigori batte il Tottenham conquistando la Supercoppa Europea

Partita incredibile quella che ha assegnato il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham. Contro pronostico, ma sfoggiando una forma fisica migliore, gli inglesi si sono portati addirittura sul 2-0 con i gol di van de Ven al 39' e di Romero al 48', nel secondo tempo.

Col passare dei minuti, però, il PSG è cresciuto chiudendo il Tottenham nella sua metà campo. All'85' Lee ha dimezzato lo svantaggio con un gol bellissimo dalla distanza, mentre al 94' Ramos ha trovato di testa il gol del 2-2 che ha portato la gara ai tiri di rigore.

Dal dischetto ha sbagliato Vitinha, fuori, e poi van de Ven, ipnotizzato da Chevalier. Due errori di fila per il Tottenham, visto che subito dopo Tel ha calciato sul fondo. Non ha più sbagliato il PSG, e così il rigore segnato da Nuno Mendes ha regalato la Supercoppa ai francesi.