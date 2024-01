La probabile formazione del Sassuolo: ballottaggio tra Ferrari e Tressoldi in difesa. Berardi stringe i denti e parte titolare

Questa sera alle 20.45 il Sassuolo ospiterà la Fiorentina nell'ultima giornata del girone d'andata.

Un ballottaggio in difesa

Per provare a invertire il trend negativo della sua squadra, Dionisi si affiderà a Consigli in porta e davanti a lui una difesa formata da Pedersen, Erlic, Tressoldi (in ballottaggio con Ferrari) e Toljan.

Berardi stringe i denti

Thorstvedt e Matheus Henrique guideranno il centrocampo, mentre sulla corsia destra dovrebbe stringere i denti e partire titolare Berardi. A sinistra ovviamente Laurienté, con Bajrami ad agire dietro l'unica punta Pinamonti.

La probabile formazione del Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Toljan; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Alessio Dionisi.