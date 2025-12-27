Le nostre PAGELLE: Kean così è un problema, Mandragora fuori gara. Comuzzo l'unico raggio di sole

De Gea: 6 Una parata in tutto il match e il solito gol subito anche se nel caso specifico, non poteva parare la conclusione ravvicinata di Sorensen.

Dodo: 5 Cross in area, soprattutto per la testa di Kean, li mette, solo che la Fiorentina ha in campo un centravanti che è lì solo fisicamente. Non buono l'immobilismo sul gol del Parma.

Comuzzo: 6,5 E' bastato poco per rivederlo fare tutto quello che di buono ci aveva regalato nel suo primo anno di A. Regge bene qualsiasi uno contro uno, superarlo in duello è un'impresa e anche uno come Pellegrino se ne accorge. Trova anche lo spazio giusto per calciare verso la porta del Parma e solo una parata incredibile di Corvi gli nega la gioia del gol. Kouadio: SV.

Pongracic: 6 Uno dei pochi ad aver svolto il proprio compito. Più centrato sulla gara rispetto a tante altre circostanze.

Viti: 5 Impaurito, impacciato e anche impreciso. Giusto il cambio all'intervallo per qualsiasi motivo sia avvenuto. Fortini: 5 Incespica, si intreccia e perde (assieme a Dodo) Sorensen sul gol del Parma.

Mandragora: 4,5 Fuori partita totalmente o quasi. Tante palle perse, una di queste lo costringe a spendere un fallo che gli costa un'ammonizione. Va a togliere un pallone buono a Fagioli per eccesso di protagonismo. Piccoli: 5 Palla buona servitagli da Gudmundsson ma sbaglia un colpo di testa in tuffo assolutamente alla portata.

Fagioli: 6 Primo tempo discreto con tante palle recuperate e servite bene ai compagni. Perde lucidità con il passare della gara, pur restando uno dei pochi in grado di far qualcosa.

Ndour: 5 Un tempo intero, il primo, passato a litigare col pallone. Controllo, passaggi, scelte, troppi errori. Ci prova a fare qualcosa, ma tentare nel calcio di Serie A, non basta. Sohm: 5 Ingresso in campo con impatto solo negativo.

Parisi: 5,5 Le migliori palle nel primo tempo se le trova a gestire lui, ma le spreca anche perché perde sempre tempi di gioco. Fatica anche sulla sinistra. Gosens: SV.

Gudmundsson: 5 Ritorno indietro come i gamberi. Questo però al netto di una palla d'oro messa per Piccoli all'82'.

Kean: 4 Qui c'è un problema fondamentale di atteggiamento. Colpire di testa è un optional, giocare con gli altri un altro accessorio, in sostanza sembra non tocchi nemmeno a lui e quando è così è più un problema che una risorsa.

Vanoli: 4,5 C'era da consolidare quanto di buono fatto con l'Udinese, ma la Fiorentina in questo caso ha solo consolidato la sua ultima posizione e una qualità di gioco inesistente o quasi.