Di Livio: "Italiano è l'allenatore giusto per il Napoli, è pronto. De Rossi? Merita la rinconferma a Roma"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Angelo Di Livio è intervenuto a TVPlay per parlare del futuro del tecnico viola Vincenzo Italiano: “Pronto per il salto? Sì. Trovo che sia l'allenatore giusto per il Napoli, è un profilo ottimo per riprendere il 4-3-3 targato Spalletti. Si troverebbe senza Osimhen, che andrà via, ma con i tanti soldi dalla sua cessione”.

“De Rossi? Meriterebbe di rimanere a Roma”

Su un'ipotesi De Rossi: “In realtà merita di essere riconfermato a Roma. Difficile che in Italia vengano allenatori di livello top mondiale e i giallorossi stanno vincendo una scommessa complicata, quella di puntare su un profilo nuovo. Sta creando qualcosa di importante, non vedo perché cercare altro”.