Paganini: "Vedo la Fiorentina fuori dalla lotta per la salvezza per due motivi precisi..."
“Vedo la Fiorentina fuori dalla lotta salvezza”. Le parole sono quelle del giornalista di RaiSport, Paolo Paganini, intervistato da News.Superscommesse.it.
Tutto questo “per due motivi molto chiari: primo perché ha trovato continuità di risultati e di rendimento, e secondo perché ha recuperato un equilibrio societario”.
Fa discutere nel frattempo la mancata convocazione di Fagioli in Nazionale. “Non solo quella di Fagioli - continua Paganini - ci si aspettava la convocazione anche di Bernardeschi o di Zaniolo, specie dopo il forfait di Chiesa, perché stanno facendo un’ottima stagione. Ma questo non è assolutamente il momento di fare polemiche o critiche”.
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