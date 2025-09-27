L'ottimismo di Pioli che ora però espone i suoi: altro che rodaggio, alibi finiti. Pronto il passo indietro su Comuzzo

E' calcio d'agosto, c'è la preparazione, gli altri hanno iniziato prima, ‘le cavallette!’ cit. eccetera, eccetera: tutti refrain tipici di chi inizia male il campionato ma alla fine di settembre, anche tutti alibi destinati a sciogliersi. E il discorso si applica perfettamente alla Fiorentina, per detta stessa di Stefano Pioli.

Il tecnico ieri è stato chiaro: il rodaggio è finito. In sostanza, chi è in grado di far parte dell'avventura alzi la mano e lo dimostri sul campo perché di scuse non ce ne saranno più e la pazienza dell'ambiente, l'ha fatto capire la Fiesole dopo il k.o. con il Como, è già esaurita. Eppure Pioli si è detto comunque ottimista per la qualità del lavoro dei suoi, da cui aspetta una crescita decisa domani a Pisa. E tra questi ci sarà anche Pietro Comuzzo, in difficoltà in questo avvio ma pronto a tornare nei tre dietro.