Le ultime notizie al fotofinish del mercato invernale: salta l'affare Nedeljkovic, Kouamé può uscire in extremis
Arrivano da Sky Sport le ultimissime sul calciomercato della Fiorentina: due notizie, una in entrata e una in uscita, in prossimità della fine del mercato invernale.
Nedeljkovic
Intanto si segnala lo stop nelle trattative per Nedeljkovic: il giocatore gradiva la destinazione italiana ma non ci sono i tempi tecnici per proseguire con l'operazione. Fiorentina che quindi dovrà arrangiarsi, per quanto riguarda le rotazioni del terzino destro.
Kouamé
Inoltre, c'è un nuovo sviluppo nella saga-Kouamé: prima vicinissimo al Cagliari, poi trattative arenate, ora si è inserito il Verona nella trattativa. Da capire la fattibilità dell'operazione in tempi brevi.
