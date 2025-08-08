Giovani e funzionali per poter sostituire (all'occorrenza) Kean

Giovani e funzionali per il ruolo di vice Kean. Il profilo ricercato dalla Fiorentina in avanti è chiaro: un attaccante giovane, dinamico, capace di attaccare la profondità, fisico e abile nella protezione della palla. Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto a cifre accessibili.

Siwe o Shpendi

Tra i candidati secondo quanto riportato da La Nazione c'è sempre Siwe del Guingamp, valutato circa cinque milioni. Un’altra pista porta a Cristian Shpendi del Cesena, osservato da tempo dagli scout viola: il costo è più elevato e sarebbe una scommessa meno rischiosa.

Ioannidis fuori budget

La strategia portata avanti dal club viola è chiara: inserire un profilo funzionale senza sforare il budget. In questa logica è complicatissimo mettere in piedi operazioni come quella di Ioannidis, per cui il Panathinaikos continua a chiedere trenta milioni di euro.