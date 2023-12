Di Gennaro: "Se la Fiorentina prenderà qualcuno sul mercato a gennaio, può seriamente puntare al quarto posto"

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio di alcuni temi di casa Fiorentina, anche dopo il match giocato all'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole:

""Bella partita, la lotta per la Champions è intrigante. La Fiorentina non va davanti, il gol è della difesa. Davanti devono farsi delle domande. La Roma con Dybala è un'altra squadra ed è un problema per la lotta al quarto posto. Mourinho sta facendo un lavoro importante, anche lì c'è il problema degli infortuni. Smalling non ce l'ha da tre mesi e sappiamo come cambiano gli equilibri con lui. Senza Dybala poi chi lega il gioco. La Fiorentina, se riesce a gennaio a prendere qualcosa, si può giocare il quarto posto".