Bernardo Brovarone, opinionista nonché operatore di mercato, ha speso parole dure contro la situazione della Fiorentina e chi ne fa parte, dai dirigenti ai calciatori. Questo il suo commento al Pentasport di Radio Bruno.

Sul momento in società

“La situazione è al limite del baratro, per evitare questi problemi ci vorrebbe una personalità spiccatissima che appartiene a pochissimi dei nostri calciatori. Tutti loro, dai calciatori ai dirigenti, hanno bisogno di una o due persone di esperienza che faccia da guida, gente consapevole della direzione da prendere, che risolva quelle centinaia di problemi che hanno lì dentro. Disponiamo di figure giovani, quali Goretti e Ferrari, di prospettiva valida, ma è drammatico che non ci si renda conto di questo tipo di vuoto. Il calcio non è una roba per persone che fanno un affiancamento per 5 anni a un DG che non conosceva il calcio e per un direttore che viene da Cosenza e Perugia, e non ha idea di cosa sia il calcio di alti livelli quando le squadre sono in difficoltà. Ci vogliono figure come Prandelli, che è il nostro Claudio Ranieri, altrimenti la stabilità dei calciatori non esiste così".

Sulla scena tra Dzeko e i tifosi

“Ho sentito Ranieri dire che ora ci vogliono gli uomini: te devi stare muto, testa bassa, lavorare e portare i risultati sul campo. State facendo un lago di sangue con una sfacciataggine e una mancanza di rispetto verso i colori che vestite, insieme a una mediocrità calcistica che fa rabbrividire. Hai una fascia di capitano che ti è caduta dal cielo, ma non può bastare a farti essere una figura di rilievo: lui che abbraccia Dzeko sotto la curva è tutto teatro. Io penso che ieri non sia andata come è stata raccontata, ci sarà stato un ultimatum dei tifosi. Le scene col megafono, ma dai… è l'immagine di una squadra che sta retrocedendo. L'unica cosa bella che sta accadendo è che ho sentito un sacco di persone che ancora vogliono andare a Sassuolo, c'è il desiderio di stare vicini, ma i fiorentini reagiscono di punto loro, il messaggio di Dzeko non c'entra nulla. Poi, se a questi cadaveri non basta nemmeno questo e non sapranno cambiare le carte in tavola, e la società non saprà ricostruire dei presupposti per uscirne, allora basta”.