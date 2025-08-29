E alla fine per Nico Gonzalez si prospetta una permanenza alla Juventus. Ma l'ex viola è cercato in Spagna, occhio agli ultimi giorni di mercato
L'ex Fiorentina Nico Gonzalez, che sembrava al passo d'addio con la Juventus dopo appena una stagione, alla fine dovrebbe rimanere in bianconero. L'unico club che potrebbe spostarlo da Torino è l'Atletico Madrid, nonostante la trattativa a questo punto sia piuttosto complicata.
I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno detto questo su YouTube: “Da Gonzalez dipende il discorso Zhegrova e ogni potenziale colpo in entrata. Continua a chiamare l'Atletico Madrid, club con il quale l'argentino è in costante contatto. Simeone vuole un giocatore con le caratteristiche dell'ex viola, ma l'Atletico avrebbe bisogno di un'uscita e c'è da trovare l'intesa sulla formula. La Juventus nelle ultime ore ha spento con convinzione le possibilità di cessione di Gonzalez, ma c'è ancora una piccola percentuale. E l'Atletico è tra le candidate”.