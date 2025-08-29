L'ex Fiorentina Nico Gonzalez, che sembrava al passo d'addio con la Juventus dopo appena una stagione, alla fine dovrebbe rimanere in bianconero. L'unico club che potrebbe spostarlo da Torino è l'Atletico Madrid, nonostante la trattativa a questo punto sia piuttosto complicata.

I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno detto questo su YouTube: “Da Gonzalez dipende il discorso Zhegrova e ogni potenziale colpo in entrata. Continua a chiamare l'Atletico Madrid, club con il quale l'argentino è in costante contatto. Simeone vuole un giocatore con le caratteristiche dell'ex viola, ma l'Atletico avrebbe bisogno di un'uscita e c'è da trovare l'intesa sulla formula. La Juventus nelle ultime ore ha spento con convinzione le possibilità di cessione di Gonzalez, ma c'è ancora una piccola percentuale. E l'Atletico è tra le candidate”.