Teotino: "Paratici ha fatto un buonissimo lavoro ma Dragusin è sopravvalutato. De Gea determinante in negativo, tanti dubbi su Grosso"

Il noto giornalista sportivo Gianfranco Teotino ha parlato della situazione della Fiorentina durante le trasmissioni di Radio Sportiva.

Il mercato di Paratici

“Il mercato della Fiorentina? Paratici penso abbia fatto un buonissimo lavoro - ha detto Teotino - prendendo tanti giocatori la maggior parte dei quali giovani e con grandi potenzialità. Il suo passato non è stato sempre brillante, anche macchiato da irregolarità, ma l’unico giocatore che ha scelto e non avrei preso è Dragușin, che per me non è un difensore di grande livello, è un po’ sopravvalutato".

La scelta del tecnico

Il giornalista commenta poi la guida tecnica dei viola: "Su Grosso ho espresso tantissimi dubbi fin da quando è stato scelto. Il suo normale campionato col Sassuolo dopo una carriera con più bassi che alti, per me non giustificava la scelta della Fiorentina. Tuttavia ora bisogna dargli tempo dopo due giornate, con una squadra completamente rifatta e 7 giocatori nuovi su 11 contro il Frosinone, benché non pensi sia l’allenatore ideale. Ho poi la sensazione che si stia aprendo un problema portiere. Le prestazioni di De Gea, che ormai ha una certa età, nelle prime due giornate sono state determinanti in negativo”.