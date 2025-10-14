Pulisic ce la fa per la Fiorentina? Pochettino: "La caviglia ha reagito molto bene, spero che domani sia disponibile"

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Christian Pulisic per il Milan, prossimo avversario della Fiorentina. In casa rossonera la sosta nazionali è stata da incubo: a Saelemaekers (lesione al flessore) è andata peggio di tutti, ma anche Estupinan, Rabiot e Pulisic hanno accusato fastidi.

Le parole di Pochettino

Di Pulisic ha parlato Mauricio Pochettino, allenatore degli Stati Uniti, in vista della gara amichevole contro l'Australia che si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì. Il classe '98 del Milan, protagonista di uno sfavillante avvio di stagione, potrebbe tornare disponibile per la Fiorentina.

‘Dobbiamo vedere come reagisce la caviglia, ma…’

"Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile. Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato".