Continua il tour dell'AIC nei ritiri delle squadre di Serie A: delegazione presente oggi al Viola Park per parlare del post-carriera

Continua il tour dell'Associazione Italiana Calciatori nei vari ritiri pre-campionato delle squadre di Serie A: oggi è toccato al Viola Park di Bagno a Ripoli, dove i tre esponenti dell'AIC hanno incontrato i giocatori della Fiorentina.

In questi incontri il tema principale è la sensibilizzazione dei giocatori al loro post-carriera: il presidente Umberto Calcagno, assieme a Gianni Grazioli e Matteo Brighi, hanno quindi incontrato la rosa viola parlando loro di temi quali il fondo di fine carriera e la pensione, ma anche sui calendari e la sostenibilità, si legge sul sito AIC.