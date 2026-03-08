Lezzerini fuori a lungo? E allora la Fiorentina lo sostituisce con Christensen in vista del Rakow

Un cambio di programma e di lista per la Fiorentina nella lista Uefa in vista del match di giovedì contro il Rakow: l'infortunio di Lezzerini infatti andrà per le lunghe e il regolamento consente ai club di operare delle sostituzioni in questi casi. La società viola ha inserito così Oliver Christensen, a questo punto fortemente indicato per giocare da titolare.

L'idea è comunque di preservare De Gea per la sfida di lunedì con la Cremonese, con il danese che dovrebbe giocare le due gare contro i polacchi: il 12 al Franchi e il 19 in Polonia.