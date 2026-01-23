La Fiorentina spera in un favore da parte della Lazio a Lecce ma, dopo Cataldi, Sarri rischia di perdere un altro calciatore importante

I tifosi della Fiorentina non possono non guardare con interesse all'incrocio tra Lecce e Lazio, in programma sabato sera subito dopo la sfida della squadra di Vanoli con il Cagliari. Sarebbe importante che gli uomini di Sarri portassero a casa il risultato contro un Lecce che, ad oggi, ha gli stessi punti della Fiorentina e ne è indubbiamente una diretta concorrente per la salvezza.

Non solo Cataldi out

La Lazio, però, si presenterà al Via del Mare con più di qualche problema. Come riporta TMW, infatti, oltre allo squalificato Cataldi potrebbe mancare anche Nicolò Rovella. Il centrocampista non è al meglio e Sarri, insieme al suo staff, deve decidere se rischiarlo oppure no. Una Lazio ancora una volta costretta ai minimi termini dunque quella che, dopo la batosta subita dal Como, affronterà in trasferta il Lecce.