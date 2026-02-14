Non ce la volevi mettere una quarta variante al cantiere Franchi? Gru troppo ingombranti e le travi cambiano materiale: nessun nuovo ritardo

Con l'ultima approvata da Palazzo Vecchio sono ben quattro le varianti apportate al progetto del restyling dell'Artemio Franchi: in questo caso a cambiare è il materiale di cui saranno composte le travi di sostegno alle nuove gradinate e alla copertura della nuova Curva Fiesole. Non più le maxi travi in calcestruzzo ma travi di metallo autoportanti: stessi costi e, cosa più importante, nessun ritardo che si accumula.

Il motivo della variante? L'eccessivo ingombro che avrebbero richiesto le gru, addette al montaggio delle travi in calcestruzzo, scrive La Nazione. Mancava lo spazio insomma per procedere con il progetto originario e da qui l'esigenza di un'ulteriore, la quarta appunto, al progetto: ben meno impattante della precedente, che aveva ridisegnato tutto il cronoprogramma, ma comunque rilevante.