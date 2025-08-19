Krstovic alla fine va da Juric. Atalanta a un passo dall'attaccante seguito in passato anche dalla Fiorentina
Dopo l'addio di Retegui, l'Atalanta è pronta a chiudere l'acquisto del nuovo attaccante da mettere a disposizione di Ivan Juric.
Il nuovo attaccante dell'Atalanta
Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea sarebbe a un passo dalla chiusura dell'affare per Nikola Krstovic, attaccante del Lecce seguito in passato anche dalla Fiorentina.
Non era il primo nome
I bergamaschi ci hanno provato fino alla fine per Rodrigo Muniz del Fulham, ma la proposta da 40 milioni di euro non è stata accettata dagli inglesi.
💬 Commenti (4)