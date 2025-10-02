De Gea: 6,5 Anche stavolta, la prima partita della gara spetta a lui e non al suo stimabile collega. Tuffo plastico e respinta con la mano di richiamo su conclusione dal limite dell'area di Tkac. Kostadinov lo rimette in partita nelle prime fasi della ripresa, altra respinta dello spagnolo su forte conclusione dell'avversario.

Pongracic: 6,5 Preciso e centrato come poche volte lo abbiamo visto in questa stagione. Legge in anticipo movimenti e mosse degli avversari e quindi o anticipa o chiude. Una sola leggerezza in uscita a macchiare la sua prestazione. Comuzzo: SV.

Marì: 6 Poca necessità di emergere a parte un paio di calci piazzati insidiosi calciati dal Sigma.

Ranieri: 6 Gli viene fuori, probabilmente in modo casuale, il pallonetto quasi perfetto. Quasi, perché va a stamparsi contro la traversa della porta avversaria. Controlla con sicurezza la situazione.

Dodo: 5,5 Passo veloce, velocissimo con spazio, al quale però non fa seguito, a differenza dello scorso anno, l'assist o la giocata giusta per i compagni. Fortini: 6 Meno esplosivo del brasiliano, ma più lineare e tranquillo.

Mandragora: 5,5 Ci si può aspettare di più da chi deve determinare le sorti del gioco della Fiorentina. Fazzini: 6,5 Quello che fa all'80'è davvero bellissimo. Doppia sterzata, due avversari mandati a vuoto e poi conclusione che non meriterebbe di essere deviata in angolo ma di finire in gol. Fa un'altra grande giocata che non si trasforma in assist per poco.

Fagioli: 5,5 Il primo a non credere in Fagioli…sembra essere proprio lui ed è un peccato perché c'è tanto talento che così finisce per essere sprecato. Scendendo su un piano pratico, combina poco anche a sto giro.

Ndour: 7 L'intuizione giusta è la sua, colpo di testa che spedisce Piccoli direttamente verso la porta avversaria e verso l'1-0. Gli capita pure la palla in girata dal centro dell'area, porta però non inquadrata. All'ultimo tuffo estrae il coniglio dal cilindro, un gran destro che incoccia sul palo e finisce dentro la porta dei cechi.

Gosens: 5,5 Impreciso in diverse verticalizzazioni ma più che altro fa specie vederlo saltato netto da Ghali in area viola con un movimento che non sembrava ubriacante. C'è e non c'è, una costante in questa prima parte di stagione. Parisi: 6,5 Prende un paio di tranvate mica da ridere, ma perché anticipa netto gli interventi degli avversari, ha la verve giusta ed è sicuramente il migliore dei subentranti.

Piccoli: 6,5 Imbocca l'autostrada del sole dopo la testata di Ndour e arriva diritto verso l'ultima uscita, quella giusta, quella che gli vale il primo gol in viola e il primo gol in Europa allo stesso tempo. Poco dopo va vicino al bis. Ci prova e ci riprova ma la mira è difettosa alla lunga.

Dzeko: 5,5 Quando deve verticalizzare per Piccoli, fa anche vedere delle buone cose. Il problema è tutto il resto, compresa la gestione di palloni al limite dell'area della Fiorentina che per poco non diventano regaloni per gli avversari. Gudmundsson: 6 Quattro palloni toccati; un bell'aggancio con fallo subito sulla trequarti. Un altro sbagliato che poi determina una sua entrata fuori tempo su un avversario. Un filtrante per Piccoli però un po' lungo e soprattutto un po' in ritardo perché il compagno è stato fatto finire in fuorigioco. E infine il tocco giusto per innescare la conclusione di Ndour che vale il 2-0.

Pioli: 6 Piccoli passettini in avanti, piccoli segnali positivi, siamo ancora piccoli ma almeno stavolta vincenti. E di questi tempi tocca accontentarsi.