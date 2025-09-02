Zaniolo: "Voglio andare al Mondiale, avevo bisogno di una squadra che mi dimostrasse entusiasmo"

L'ex attaccante della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, è riuscito a trovare squadra in extremis, accordandosi con l'Udinese.

L'Udinese

Intervistato da Sky, Zaniolo ha detto riguardo a questo mercato: “Non è stata lunga solo l'ultima giornata, bensì tutta l’ultima settimana. Sono felice di giocare in un club pieno di storia e dove ci sono giocatori che hanno grande voglia di fare un buon campionato. Ho scelto l’Udinese perché è una trattativa che va avanti da più di un mese e il direttore, l'allenatore e la società mi hanno dimostrato l’interesse che mi serve in questo momento. Mi hanno fatto sentire un grande entusiasmo".

Il Mondiale

Zaniolo pensa in grande per il suo futuro: “Il Mondiale? E' il sogno di qualsiasi ragazzo, una cosa che tutti noi desideriamo ed è ovvio che ci pensi. Per andarci bisogna fare un buon campionato e spero di aiutare la squadra a fare meglio dell’anno scorso”.