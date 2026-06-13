E la Lazio si ritrova costretta a dover fare il mercato estivo... a saldo zero

Nuove problematiche riguardanti il calciomercato estivo per la Lazio. La società di Claudio Lotito dovrà affrontare il mercato estivo con margini di manovra estremamente ridotti. Attraverso un comunicato pubblicato nelle scorse ore, il club biancoceleste ha reso noto di aver ricevuto la comunicazione della Commissione indipendente incaricata di verificare l'indice del costo del lavoro allargato, un passaggio fondamentale per definire le operazioni consentite nella sessione estiva.

Vincoli sul fronte economico e gestionale

Dall'analisi effettuata emergono indicazioni chiare sulle possibilità di intervento della società sul mercato. La Lazio ha infatti precisato che potrà procedere alle operazioni di tesseramento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 90, comma 4, lettera A delle N.O.I.F., una norma che impone particolari vincoli sul fronte economico e gestionale.

Mercato a saldo zero per i biancocelesti

In termini pratici, il club sarà chiamato a operare secondo il principio del saldo zero. Eventuali nuovi acquisti saranno quindi subordinati a cessioni o a operazioni in grado di generare le risorse necessarie per mantenere l'equilibrio richiesto dai parametri federali. Una situazione che potrebbe influenzare in modo significativo le strategie di mercato della Lazio nelle prossime settimane, costringendo la dirigenza a valutare con attenzione ogni movimento in entrata e in uscita.