Situazione complicata in casa Lazio. La vittoria contro il Sassuolo ha risollevato solo parzialmente una squadra già piuttosto abbattuta da un ambiente pesante, in perenne contestazione con Lotito. E anche mister Maurizio Sarri non ha buone notizie.

Un titolarissimo della Lazio salterà la Fiorentina

C'è un calciatore biancoceleste che certamente salterà la partita contro la Fiorentina, in programma ad aprile. Si tratta di Ivan Provedel, portiere titolarissimo che ha terminato la stagione a causa di un infortunio alla spalla destra che ha costretto all'operazione chirurgica. Saranno almeno quattro i mesi di stop. Giocherà dunque Motta; è lui il secondo dopo la cessione di Mandas a gennaio.

Infortunio grave per Provedel

Di Provedel ha parlato anche Giovanni Di Giacomo (colui che lo ha operato) al Corriere dello Sport: “Adesso è importante rispettare i tempi biologici. Sarà uno stop importante: un'operazione del genere per un portiere è paragonabile alla rottura del crociato per un centrocampista”.