Baroni: "La Fiorentina è una squadra forte, è sempre difficile capire chi saranno i titolari. Ecco come sta il Verona"

Pochi minuti fa l'allenatore dell'Hellas Verona Marco Baroni ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia della partita casalinga contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle considerazioni del tecnico scaligero:

"Fiorentina club di livello che propone un calcio moderno ed offensivo"

“La Fiorentina è un avversario molto forte, è una partita dove la squadra deve avere serenità sapendo che si dovrà dare tutto. Hanno 27 giocatori più i portieri ed è sempre difficile capire chi siano i titolari. Negli ultimi anni ha fatto un calcio moderno e offensivo, dovremo essere bravi a limitare i punti di riferimento e andare forte. Dagli spalti poi avremo la spinta del nostro pubblico».

“Ecco chi ci sarà e chi no: serve una mano da parte di tutti”

Il tecnico ha risposto anche alle tante domande sui singoli, facendo luce sulle condizioni di alcuni giocatori in dubbio: “Per Duda e Suslov è un momento, si tratta di un campionato estenuante e difficile. Ci può stare, ma sono recuperati in pieno entrambi. Negli allenamenti è stato fatto un bel lavoro, Tomas è stato stoico lavorando sul dolore alla caviglia. Per Vinagre è una chance importante sulla sinistra, per me è lui il sostituto di Cabal. Dawidowicz ha fatto un lavoro differenziato per tutta la settimana, ieri ha spinto e ha fatto un bel lavoro, sarà a disposizione. In attacco in tanti ci possono dare una mano in base ala gara, contro la Lazio Swiderski si è speso per i compagni, così come Thomas Henry. Questi ragazzi devono darci una mano”.

“La squadra è consapevole di quello che penso”

Un commento anche sul delicato finale di stagione: “La squadra la rendo sempre consapevole di tutto, non mi piace nascondermi o bleffare. Dobbiamo fare la parte più complicata con energia ed entusiasmo, senza timore e con la consapevolezza di aver dato anche l’impossibile. Se l’impegno di Conference può influenzare la Fiorentina domani? La Fiorentina ha costruito una rosa per gestire anche le partite infrasettimanali e questo lo dice lunga sulla potenziali di questa squadra”.

“Italiano si toglierà tante soddisfazioni”

Ha poi concluso parlando di Vincenzo Italiano: “L’ho conosciuto da giovane e aveva già una grande cultura del lavoro. Non è un caso che abbia intrapreso questo cammino, in cui potrà togliersi tante soddisfazioni. Ha forza, idee e coraggio”.