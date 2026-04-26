Rugani: "La mia priorità era la salvezza della Fiorentina, per il futuro vedremo. Da quando sono arrivato il gruppo..."

Daniele Rugani ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Sassuolo a DAZN, intervenendo anche sul suo possibile futuro a Firenze.

Le parole di Rugani

“Avremmo voluto vincerla perché abbiamo avuto anche occasioni molto importanti per fare gol. Nel secondo tempo sono cresciuti anche loro. Questo punto non ci rende del tutto soddisfatti, ma ci avvicina a una salvezza che qualche settimana fa sembrava molto lontano. Resta un po' di amarezza, ma anche la soddisfazione per il traguardo vicino”.

I mesi in viola

“Abbiamo passato mesi difficili. E' stata una stagione molto difficile, anche formativa. Io sono arrivato in un momento complicato, ma da quando sono arrivato abbiamo fatto passi avanti enormi dal punto di vista del gruppo e della cattiveria. E' quello che mancava anche nel trovare punti in gare sporche. Siamo cresciuti e abbiamo capito l'importanza dei punti”.

Sul futuro

“Il mio futuro? Sono arrivato qui con l'obiettivo di salvare la Fiorentina. Prima di tutto veniva questo, poi il futuro vedremo. Questo mese sarà importante e decisivo per me, ma la squadra fino ad adesso veniva al primo posto, era questo l'importante”.