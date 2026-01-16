Kaminski: "Grande entusiasmo, volevamo affrontare un grande club come la Fiorentina. Sarà un evento speciale in città"

Oggi la Fiorentina ha conosciuto il suo destino in Conference League: ai play-off affronterà lo Jagiellonia di Bialystok. Il sorteggio è certamente una bella notizia per il club polacco, entusiasta di poter giocare una duplice sfida così prestigiosa. Così afferma Emil Kaminski, responsabile della comunicazione della società, al sito ufficiale UEFA.

“La Fiorentina è un grande club. Abbiamo entusiasmo”

“Si respira un grande entusiasmo. Il nostro obiettivo in Europa era quello di affrontare un grande club e la Fiorentina lo è. Sono arrivati in semifinale nell'ultima edizione, senza contare che nei due anni precedenti hanno giocato la finale. Abbiamo ospitato tanti grandi club a Bialystok, non vediamo l'ora che arrivi anche la Fiorentina”.

“I giocatori daranno il 100%”

Aspettative? “Sicuramente sarà una partita molto fredda, da temperature basse. Ma non sul campo. I nostri giocatori daranno il 100% per giocarsela contro la Fiorentina, sanno di affrontare una grande squadra e dei grandi giocatori. Sarà un'occasione per un evento speciale in città, faremo vedere al mondo che significato ha per noi”.