Pessimismo Kean in vista del Crystal Palace, ma i giocatori in dubbio sono ben quattro (più uno). Cosa filtra dal Viola Park

La Fiorentina è tornata ad allenarsi già oggi al Viola Park in vista di quella che è la gara di ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace.

L'allenamento di oggi

Come scrive Tuttosport, la seduta odierna si è svolta con la rosa divisa in due gruppi, secondo una gestione mirata delle energie. I giocatori impiegati dal primo minuto contro la Lazio hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, utile per recuperare dopo le fatiche del match. Gli altri elementi si sono invece allenati regolarmente in campo, alternando esercitazioni tecnico-tattiche a sessioni di possesso palla e partitelle a ranghi misti.

Chi c'è e chi non c'è

Le buone notizie arrivano sul fronte disciplinare, con Gudmundsson e Fagioli nuovamente a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato. Dodo invece sarà costretto a fermarsi per un turno dopo l’ammonizione rimediata nella gara d’andata.

Gli infortunati

Restano invece da monitorare le condizioni dei giocatori attualmente alle prese con problemi fisici. Su tutti Kean, che continua a seguire un programma personalizzato e difficilmente potrà essere recuperato in tempo per la sfida di giovedì. Situazione simile anche per Fortini, Parisi e Brescianini, ancora impegnati in percorsi di recupero individuale. Lo staff medico procede con cautela, evitando rischi che potrebbero compromettere il finale di stagione. Per alcuni di loro, il rientro appare più probabile nelle prossime settimane piuttosto che nell’immediato. Out anche Brescianini e Rugani, che non sono in lista UEFA.