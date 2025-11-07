Senza peli sulla lingua, come sempre, Daniele Adani. L'ex calciatore della Fiorentina, nel giorno dell'ufficialità di Paolo Vanoli come nuovo allenatore viola, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a lui e agli altri membri della squadra con la Coppa Italia del 2001, ultimo trofeo vinto a Firenze.

“Prima uomini, poi calciatori”

“Abbracciati con Paolo Vanoli - scrive Adani - al centro, con tutti intorno e con la Coppa Italia, l'ultimo trofeo vinto. Guardo le facce e vedo UOMINI prima, CALCIATORI poi. Trovate l'ispirazione e cercate nel tempo l'esempio. Forza Paolo, in nome di quel momento e di quella storia”.