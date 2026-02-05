Viviano difende un ex compagno: "Non ha tradito la Fiorentina, fu Montella a chiedere la sua cessione"

Nelle ultime ore l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha avuto modo di raccontare un aneddoto che sta dietro la cessione di un ex centrocampista viola al Napoli. Stiamo parlando di Valon Behrami, considerato da molti a Firenze un vero e proprio traditore. Di seguito il parere dell’ex numero uno al canale di arenasportium.fun.

“Orai posso permettermi di raccontare questo aneddoto perché ormai sono passati tanti anni ed il fatto è andato in prescrizione, oltre al fatto che la famiglia Della Valle non è pià proprietaria del club. Prima dell’arrivo di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina c’era un giocatore che in poco tempo si era conquistato la piazza diventando l’idolo di mezza Firenze: sto parlando di Valon Behrami. E anche lui era comunque legato, lo percepivo quasi innamorato. Poi in poche settimane tutto è cambiato”.

“Fosse stato per Valon non avrebbe mai lasciato Firenze”

Ha anche aggiunto: “L’estate successiva arrivo il tecnico napoletano in panchina. Sostenendo di non voler più lo svizzero in rosa. Prendere decisioni del genere è un diritto dell'allenatore, e nessuno lo vuole mettere in dubbio, ma successivamente al suo trasferimento al Napoli sono uscite tante voci: il pensiero generale è che fosse un traditore. Io vi assicuro che se non fosse successo questo Behrami non sarebbe mai e poi mai andato via, al 100%. La società ovviamente ha tutelato se stessa. Il calciatore poi è andato a Napoli ed è passato sopra alla faccenda. Però rimane una cosa sbagliata".