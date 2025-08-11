La Fiorentina ha blindato Comuzzo: ecco come. Quel limite che ha spaventato tutti i potenziali acquirenti

La Fiorentina, in sostanza, ha blindato Pietro Comuzzo e questo non solo con il recente rinnovo contrattuale.

Solo offerte irrinunciabili

Solo offerte cosiddette irrinunciabili, che al momento non ci sono, potrebbero far vacillare il muro eretto dal club. Rocco Commisso chiede circa 40 milioni di euro, una cifra che già a gennaio ha spinto il Napoli ad alzare bandiera bianca.

Limite troppo alto per il Milan

Stessa sorte per il Milan; un limite troppo alto quello stabilito dai viola per i rossoneri, che, come avete letto anche a parte, hanno quindi spostato la loro attenzione su Koni De Winter del Genoa che costa praticamente la metà e per il quale c'è la possibilità di chiudere in tempi rapidi.