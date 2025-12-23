Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, commentando la prima vittoria in campionato della Fiorentina, ottenuta domenica scorsa, per poi virare su Paratici.

‘La tifoseria della Fiorentina deve essere risarcita'

“L’atteggiamento dei giocatori dopo i gol non mi è piaciuto, ho visto sceneggiate eccessive, spero che sabato si riveda la stessa energia, identica, anche perché non si troverà sempre uno che combina quello che ha fatto Okoye. Chi pensa di aver risolto tutto, sbaglia. La Curva Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra, che non ha fatto assolutamente niente e viene da 5 mesi inaccettabili, è ultima in classifica. C’è una tifoseria che deve essere risarcita dopo 15 partite inguardabili, ne servirebbero 15 come quella con l’Udinese. C’è anche una Conference League da onorare, non dimentichiamolo”.

‘Devo sentire dire ’si prende un delinquente', ma basta'

“L’arrivo di Paratici incide anche per i calciatori, è un dirigente di primissima fascia, un’operazione di calcio. Ha lavorato 15 anni con Marotta, vinto una marea di trofei. La storia di Paratici è superiore a quella di Pradè, e non solo sul piano delle vittorie. Ha sbagliato? Ha scontato la sua pena ed è un cittadino come gli altri, fine. Devo sentire dire ‘ma si prende un delinquente’, ma basta. Sono curioso di capire che tipo di lavoro venga a fare alla Fiorentina, soprattutto in questo momento, vista la situazione societaria oltre che di classifica. Magari dietro Commisso c’è qualcuno che ha suggerito la scelta e può rilanciare la Fiorentina? ”.