La Curva Fiesole ricorda: "Da oggi è possibile firmare la petizione per ridare dignità al calcio e ai suoi tifosi"

Già da una settimana la Curva Fiesole si è esposta a favore della petizione atta “a ridare dignità al calcio e ai suoi tifosi”, tra la tutela delle trasferte e dei tifosi e il ‘no’ al caro biglietti.

Oggi si firma

Oggi, ricordano sui canali social del tifo organizzato, sarà possibile firmare la petizione ai banchini dei gruppi o all'ATF. I punti salienti della petizione, ricordiamo, sono:

No alle squadre B

Tutela delle trasferte e dei tifosi

Stop al caro biglietti

Orari e calendari più rispettosi di tifosi e lavoratori

Libertà di espressione del tifo

Trasferte libere

No al DASPO fuori contesto

No alle multiproprietà