La Curva Fiesole ricorda: "Da oggi è possibile firmare la petizione per ridare dignità al calcio e ai suoi tifosi"
Già da una settimana la Curva Fiesole si è esposta a favore della petizione atta “a ridare dignità al calcio e ai suoi tifosi”, tra la tutela delle trasferte e dei tifosi e il ‘no’ al caro biglietti.
Oggi si firma
Oggi, ricordano sui canali social del tifo organizzato, sarà possibile firmare la petizione ai banchini dei gruppi o all'ATF. I punti salienti della petizione, ricordiamo, sono:
No alle squadre B
Tutela delle trasferte e dei tifosi
Stop al caro biglietti
Orari e calendari più rispettosi di tifosi e lavoratori
Libertà di espressione del tifo
Trasferte libere
No al DASPO fuori contesto
No alle multiproprietà
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