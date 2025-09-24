La Nazione: Tante alternative, zero identità, Pioli deve trovare la (s)quadra

Due le pagine sulla Fiorentina pubblicate stamani da La Nazione.

L'apertura è: "Tante alternative, zero identità Nomi, numeri e assetto tattico Cinque formazioni in sei gare Pioli deve trovare la (s)quadra". Sottotitolo: “Le scelte dell'allenatore, i cambiamenti e quelle certezze che vanno ancora individuate”. Di spalla, la scelta della tifoseria di disertare la partita di domenica: “La Fiesole non ci sta ”Basta speculazioni".

Qui leggiamo: “La ‘scoperta’ Fortini Brindisi e Whatsapp L'esordio…del mille”. E anche: “Ndour fuori dai radar Lo sprint e poi lo stop Cher opzione in stallo”.