E domenica la Fiorentina dovrà impedire alla Juventus di sfatare un trend negativo che dura da inizio stagione

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, la Fiorentina è chiamata a riscattarsi in quella che ogni anno è la partita più attesa. Sul campo della Juventus la squadra di Palladino dovrà provare a vincere prima di tutto per sé stessa e per evitare il sorpasso in classifica, ma anche per evitare che i bianconeri sfatino un trend negativo che dura da inizio stagione.

Mai due vittorie di fila

La Juventus, infatti, non è mai riuscita a vincere più di due partite consecutive in campionato. Una discontinuità dovuta a tanti fattori, dagli infortuni al gioco che tutt'ora appare tutt'altro che entusiasmante. Dopo quella col Monza la squadra di Thiago Motta cerca, per la prima volta in stagione, la seconda vittoria consecutiva. Alla Fiorentina il compito di non darle questa soddisfazione.