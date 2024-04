Corriere dello Sport-Stadio: Così è calato il sipario su Nzola...

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "La prima cosa bella". Sottotitolo: "Nico a casa Gasp: il 15 maggio sogna di sfidare la Juve".

Pagina 8

Apertura per: "Viola e Dea si rubano una finale. Occhiello: "Fiorentina e Atalanta uniche squadre italiane ancora in corsa per vincere due trofei". In taglio basso: "Nzola resta ancora fuori". All'interno di questo articolo leggiamo: "Con l'arrivo di Belotti a gennaio è praticamente calato il sipario sull'ex Spezia".

Pagina 9

Si cambia argomento: "La BB è pronta a dare l’assalto". Occhiello: "Attacco Belotti e Beltran scalpitano".