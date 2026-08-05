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Corriere Fiorentino: Un colpo Real e una conferma fondamentale

Stefano Del Corona /
Corriere Fiorentino
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Due gli articoli sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino.

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Apertura per: “Un colpo Real”. Sottotitolo: “Mastantuono vicinissimo alla Fiorentina: il giovane talento argentino arriva in prestito secco, mancano pochi dettagli. Kean tolto dal mercato”. 

Centenario

“Per il centenario ritiriamo la 10 di Antognoni”, le parole di Commisso. Sottotitolo: “La scelta solo per la prossima stagione, mano tesa dopo le tensioni dei mesi scorsi”. 

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