Estorsione a Fagioli, indagato il cantante Ludwig. Richieste e minacce

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il cantante e DJ Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, è finito sotto inchiesta a Roma per una presunta estorsione ai danni del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli.

L'indagine

La Polizia ha perquisito l'abitazione del musicista e sequestrato i suoi telefoni cellulari, con l'obiettivo di individuare eventuali prove utili a ricostruire il suo coinvolgimento nella vicenda. Ludwig avrebbe infatti esercitato pressioni sul calciatore per ottenere 40mila euro, minacciando di compromettere la sua carriera professionale.

Le presunte pressioni sul centrocampista viola

La vicenda risalirebbe al periodo in cui Fagioli vestiva la maglia della Juventus. In quegli anni, il centrocampista avrebbe accumulato debiti superiori ai due milioni di euro a causa delle scommesse illegali. Una situazione che lo avrebbe reso vulnerabile alle richieste e alle minacce di chi tentava di recuperare il denaro.