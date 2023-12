Nel corso della sua carriera di calciatore, Valeri Bojinov ha vestito sia la maglia della Fiorentina, che quella del Parma, che domani si affronteranno in Coppa Italia.

Italiano top player

"Io penso che Italiano e Pecchia siano due grandissimi allenatori che fanno giocare molto bene le loro squadre - ha detto l'ex attaccante relativamente al match di domani su PianetaSerieB.it - I top player delle due squadre sono i due allenatori? Esatto. Entrambe le squadre hanno dei buoni giocatori, ma non dimentichiamo che dietro una grande squadra c’è sempre un grande allenatore. Italiano e Pecchia sono due bravi allenatori che allenano due grandi squadre e sono sicuro che in futuro arriveranno ancora più in alto”.

Da Lecce a Firenze

Sulla sua carriera ha detto: "Lecce è stata la mia prima casa, sono arrivato che ero piccolo, il Salento mi ha adottato. Poi il direttore Pantaleo Corvino mi ha dato l’opportunità di trasferirmi in una città storica come Firenze, di giocare in un grande club come la Fiorentina con una tifoseria speciale che è molto legata alla propria squadra. Quando sono arrivato la Fiorentina stava vivendo un periodo di trasformazioni, dopo il fallimento fu acquistata dai fratelli Della Valle che cercarono di riportarla in alto, di cambiare marcia. Con l’arrivo del direttore la Fiorentina ha iniziato a comprare giocatori importanti e non è un caso che con Prandelli in poco tempo, oltre ai risultati, è arrivata la possibilità di giocare in Champions League”.

Elogio a Prandelli

E infine su Prandelli: “È stato uno degli allenatori più bravi che ho avuto nella mia carriera, uno dei migliori dopo Zeman. Mi son trovato bene, ho imparato tanto. Nella vita non esistono i casi, non è un caso che il mister abbia fatto crescere tanti giocatori e non è un caso che con mister Prandelli la Fiorentina sia arrivata in Champions League“.