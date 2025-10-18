Conference a chi? Lo Strasburgo mette paura al Psg e sfiora il colpaccio a casa di Luis Enrique

Ha sfiorato il colpaccio lo Strasburgo che in Ligue 1 sta tenendo testa eccome al Psg, al comando sì ma con un punto solo di vantaggio proprio sulla squadra di Rosenior. Il club in orbita Chelsea ieri sera è andato ad un passo dalla clamorosa vittoria al Parco dei Principi e dal sorpasso in vetta.

A casa di Luis Enrique è finita 3-3, con lo Strasburgo che aveva ribaltato lo svantaggio di Barcola, grazie a una doppietta dell'argentino Panichelli e al gol di Moreira. Poi Gonçalo Ramos e Mayulu hanno risistemato le cose nel finale ma lo Strasburgo si conferma formazione a dir poco temibile, soprattutto in ottica Conference dove rischia di diventare un'ulteriore contender per la Fiorentina.